Певец Виктор Рыбин раскрыл детали своего выступления в зоне СВО

Вокалист группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал о своем выступлении в Донбассе. Также артист вспомнил, как посещал эти края еще до начала специальной военной операции.
Как рассказал солист, несколько лет назад жители региона на момент взрывов «не понимали, что происходило». По словам Рыбина, местные обещали «никогда не прощать» обстрелы со стороны украинской армии. А в 2022 году артист сам приехал с концертом.
«Жители вынесли флаг России. Мы почувствовали единение. Они подпевали «Коммунальную квартиру». Жители потом сказали: «Спасибо, что вы приехали!"» – рассказал он в эфире передачи «Жизнь и судьба».
Ранее певец SHAMAN выступил в Херсонской области во время спецоперации. Он приглашал на сцену зрителей и пел вместе с ними. На выступление пришли не только мирные жители, но и военнослужащие – участники спецоперации.