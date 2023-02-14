Ирландия объявила о закрытии программы «золотых виз»

Программа «золотой визы» была введена в Ирландии в 2012 году с целью привлечения инвестиций. В ее рамках состоятельные граждане из стран, не входящих в экономическую зону Евросоюза, могли получить вид на жительство для себя и членов своей семьи. Решение о прекращении действия программы было принято из-за аномально высокого спроса со стороны граждан Китая, отметили в министерстве.