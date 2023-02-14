В Нижегородской области мужчина зарезал дядю за отказ прийти на похороны родственницы

Трагедия произошла 11 февраля в селе Никольское Лысковского района. По версии стражей порядка, племянник поссорился с дядей во время распития спиртных напитков, припомнив мужчине, что тот не пришел на похороны их общей родственницы. Более молодой собутыльник схватил нож и несколько раз ударил им 55-летнего члена семьи.