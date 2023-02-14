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В Нижегородской области мужчина зарезал дядю за отказ прийти на похороны родственницы

Происшествия
В Нижегородской области мужчина зарезал дядю за отказ прийти на похороны родственницы

Мужчина зарезал дядю за отказ прийти на похороны родственницы в Нижегородской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника и заключили его под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Трагедия произошла 11 февраля в селе Никольское Лысковского района. По версии стражей порядка, племянник поссорился с дядей во время распития спиртных напитков, припомнив мужчине, что тот не пришел на похороны их общей родственницы. Более молодой собутыльник схватил нож и несколько раз ударил им 55-летнего члена семьи.

От полученных ранений потерпевший скончался до приезда врачей скорой помощи. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время сельчанину предъявят обвинение.
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