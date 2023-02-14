Комик Слава Комиссаренко узнал о своем «задержании» прямо во время выступления

Белорусский комик Слава Комиссаренко испытал настоящий стресс во время концерта. Один из зрителей решил пошутить над юмористом и сообщил о его задержании, из-за чего артист серьезно испугался.
Комиссаренко отвечал на вопросы из зала во время своего концерта. Один из зрителей поднялся с места и сообщил о задержании комика. Сперва юморист рассмеялся, однако потом поверил в розыгрыш, и улыбка быстро сошла с его лица.
«Комиссаренко Вячеслав Сергеевич 1985 года рождения, гражданин Республики Беларусь, вы обвиняетесь в экстремизме Первомайским районным отделом КГБ в городе Минске. Вы будете задержаны. Если тебе так на концерте кто-нибудь скажет, что будешь делать?» — поинтересовался мужчина из зрительного зала.
Комик опубликовал видео с концерта на своем YouTube-канале. Комиссаренко заявил, что никогда не сомневался в отличном чувстве юмора своих зрителей, однако попросил их больше так не делать.