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Комик Слава Комиссаренко узнал о своем «задержании» прямо во время выступления

Шоу-бизнес
Комик Слава Комиссаренко узнал о своем «задержании» прямо во время выступления

Белорусский комик Слава Комиссаренко испытал настоящий стресс во время концерта. Один из зрителей решил пошутить над юмористом и сообщил о его задержании, из-за чего артист серьезно испугался.

Комиссаренко отвечал на вопросы из зала во время своего концерта. Один из зрителей поднялся с места и сообщил о задержании комика. Сперва юморист рассмеялся, однако потом поверил в розыгрыш, и улыбка быстро сошла с его лица.

«Комиссаренко Вячеслав Сергеевич 1985 года рождения, гражданин Республики Беларусь, вы обвиняетесь в экстремизме Первомайским районным отделом КГБ в городе Минске. Вы будете задержаны. Если тебе так на концерте кто-нибудь скажет, что будешь делать?» — поинтересовался мужчина из зрительного зала.

Комик опубликовал видео с концерта на своем YouTube-канале. Комиссаренко заявил, что никогда не сомневался в отличном чувстве юмора своих зрителей, однако попросил их больше так не делать.
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