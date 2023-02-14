ОПЕК скорректировала прогноз по нефтедобыче вне альянса

Рост добычи жидких углеводородов в странах, не включенных в ОПЕК, в 2023 году, согласно оценкам, составит 1,4 млн баррелей в сутки — до среднего уровня 67 млн баррелей в сутки. Это на 0,1 млн «бочек» в день меньше, чем оценивалось в прошлом месяце, из-за понижения ожидаемого объема добычи в РФ и США, указывается в документе.