ОПЕК скорректировала прогноз по нефтедобыче вне альянса

ОПЕК снизила прогноз по уровню нефтедобычи вне организации в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом следует из февральского доклада картеля.
Рост добычи жидких углеводородов в странах, не включенных в ОПЕК, в 2023 году, согласно оценкам, составит 1,4 млн баррелей в сутки — до среднего уровня 67 млн баррелей в сутки. Это на 0,1 млн «бочек» в день меньше, чем оценивалось в прошлом месяце, из-за понижения ожидаемого объема добычи в РФ и США, указывается в документе.
Добыча вне организации, согласно материалам ОПЕК, в прошлом месяце по сравнению с декабрем показала рост на 0,7 млн баррелей в сутки и составила в среднем 72,8 млн баррелей в день. Это на 2,5 млн баррелей в сутки больше относительно предыдущего года.