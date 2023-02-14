ОАК готова продолжить работы по «транспортнику» Ил-112В

В декабре 2012 года потерявший терпение Главкомат ВВС России представил министру обороны Сергею Шойгу обоснование для возобновления проекта Ил-112В. Однако как известно, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Реанимация почти похороненного проекта создания «сто двенадцатого» заняла, мягко говоря, не один день. Только 23 декабря 2014 года пресс-служба ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» сообщила про заключение контракта с Минобороны РФ на разработку военно-транспортного самолета Ил-112В. Работы по предназначенным для установки на «сто двенадцатый» двигателям ТВ7-117СТ были возобновлены лишь после 2014 года. Это сразу поставило под вопрос окончательный срок готовности опытного образца машины к первому полету. Всем было понятно, что обновленных «движков» самолету придется ждать долго…