Молдавия получит 14 февраля от Германии вторую партию бронетранспортеров, которые будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
Корреспондент ФАН обратился к депутату Государственной думы Олегу Матвейчеву, чтобы узнать, не нацелилось ли молдавское руководство на Приднестровье.
«Не исключаю, что у Кишинева действительно есть определенный замысел насчет этого региона, — сказал парламентарий. — Но хочется напомнить, что, согласно мандату ООН, в Приднестровье расквартированы российские миротворцы, которые следят там за порядком. Они надежно выполняют свои функции в течение вот уже 30 лет, и никаких нареканий к ним за это время не было».
Такая ситуация явно не устраивает молдавских националистов, а также глобальных воротил в Вашингтоне, которые хотят, чтобы в Приднестровье снова лилась кровь, добавил собеседник ФАН.
«Так что не исключено, что в этой республике кое-кто устроит провокации, чтобы затем Кишинев мог объявить, что без его военного вмешательства там все станет еще хуже, — заметил Матвейчев. — Но здесь мне хотелось бы напомнить Майе Санду судьбу Михаила Саакашвили, который только чудом остался жив после спровоцированной им агрессии в отношении Южной Осетии. Так что пускай президент Молдавии подумает десять раз прежде согласится на осуществление подобных провокаций».
Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что США хотят сделать из Молдавии вторую «анти-Россию».