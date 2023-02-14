Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова: киевский режим продолжает пилить деньги Запада в преддверии годовщины начала СВО

Политика
Захарова: киевский режим продолжает пилить деньги Запада в преддверии годовщины начала СВО

Киевский режим продолжает в наглую расходовать западные деньги на свои «потребности». Такую точку зрения официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала 14 февраля.

Дипломат в своем Telegram-канале задалась вопросом, сколько тратит Киев во главе с президентом страны Владимиром Зеленским на то, чтобы «достойно отметить» дату начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Концерты (!!!), выставки, перформансы с инсталляциями по всему миру — миллионы и миллионы негривен. Распил по-киевски идет полным ходом», — написала Захарова.

Ранее руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что с 23 по 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события».
захарова Украина запад киев мид
Военкоры ФАН
Лучшие в аду