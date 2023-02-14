Захарова: киевский режим продолжает пилить деньги Запада в преддверии годовщины начала СВО

Киевский режим продолжает в наглую расходовать западные деньги на свои «потребности». Такую точку зрения официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала 14 февраля.
Дипломат в своем Telegram-канале задалась вопросом, сколько тратит Киев во главе с президентом страны Владимиром Зеленским на то, чтобы «достойно отметить» дату начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
«Концерты (!!!), выставки, перформансы с инсталляциями по всему миру — миллионы и миллионы негривен. Распил по-киевски идет полным ходом», — написала Захарова.
Ранее руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что с 23 по 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события».