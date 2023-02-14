ВС США со второй попытки сбили очередной неопознанный летающий объект в небе

ВС США не смогли с первого раза сбить в небе уже четвертый по счету аэростат неизвестного происхождения.
Сообщается, что первая ракета упала в озеро Гурон. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«Первая ракета не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», — подчеркнул он в ходе заседания в Брюсселе.
Неопознанные летающие объекты ранее были замечены в небе на Украине, заявил представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что сейчас за аппаратами следят украинские военные.