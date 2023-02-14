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Аналитики прогнозируют рост российской экономики к концу 2023 года

Экономика
Аналитики прогнозируют рост российской экономики к концу 2023 года

Рост российской экономики может начаться в конце 2023 года, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование аналитиков «Эксперт РА».

По данным экспертов, восстановительный рост откладывается на конец текущего года, потому что пока российская экономика еще подстраивается под волатильность мировых рынков и замедление мировой экономики.

Также аналитики сообщают, что впервые экономика РФ начнет существовать в условиях регулярных санкций. К маю прогнозируется падение на 1,5%, но после этого может начаться рост до 6,5%.
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