В Курганской области пьяный водитель насмерть сбил пешеход из-за слетевшего с ноги шлепанца

Подсудимый объяснил, что во время дороги шлепанец слетел с его ноги и застрял под педалью газа. Мужчина отвлекся на обувь, потерял управление ТС и совершил наезд на человека. Мужчину доставили в больницу, где он через несколько дней скончался от полученных травм.