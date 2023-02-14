В Курганской области пьяный водитель насмерть сбил пешеход из-за слетевшего с ноги шлепанца

Житель Курганской области в поисках потерянного шлепанца не заметил пешехода и совершил на него наезд. Об этом виновник ДТП рассказал в суде, который признал его виновным в смертельном дорожном инциденте.
Подсудимый объяснил, что во время дороги шлепанец слетел с его ноги и застрял под педалью газа. Мужчина отвлекся на обувь, потерял управление ТС и совершил наезд на человека. Мужчину доставили в больницу, где он через несколько дней скончался от полученных травм.
Очевидцы происшествия заявили, что перед аварией видели водителя Mitsubishi Lancer пьющим алкоголь у магазина. Экспертиза показала, что в крови мужчины действительно содержался алкоголь. Решением суда ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселения.
Ранее в Петербурге машина с логотипом «ВкусВилл» сбила кота. Об этом писало РИАМО.