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В Подмосковье пьяный мигрант признался в любви сотруднице Wildberries и избил ее

Происшествия
В Подмосковье пьяный мигрант признался в любви сотруднице Wildberries и избил ее

В Подмосковье пьяный иностранец избил сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов. Выяснилось, что мужчина признался в любви работнице, однако та не ответила взаимностью, передает ТАСС.

Неизвестный избил потерпевшую, а после скрылся с места происшествия. По предварительным данным, злоумышленником оказался уроженец одной из республик Средней Азии. Сотрудница написала заявление в полицию. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, личность нападавшего установлена, ведется его розыск.
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