В Подмосковье пьяный мигрант признался в любви сотруднице Wildberries и избил ее

Неизвестный избил потерпевшую, а после скрылся с места происшествия. По предварительным данным, злоумышленником оказался уроженец одной из республик Средней Азии. Сотрудница написала заявление в полицию. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, личность нападавшего установлена, ведется его розыск.