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Глава МИД Сербии Дачич опроверг намерение дестабилизировать Молдавию

Политика
Глава МИД Сербии Дачич опроверг намерение дестабилизировать Молдавию

Белград не пытается дестабилизировать Молдавию. Сообщение о якобы причастности граждан Сербии к соответствующей инициативе опроверг министр иностранных дел государства Ивица Дачич.

Об этом он заявил во вторник, 14 февраля во время разговора с коллегой из Кишинева Николаем Попеску. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в действительности государства являются союзниками.

«Сербия решительно отвергает любые инсинуации о потенциальной причастности наших граждан к возможным насильственным акциям в Молдавии», — указали в МИД Сербии.

Прежде президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике якобы были предприняты попытки изменить конституционный строй.
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