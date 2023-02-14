Глава МИД Сербии Дачич опроверг намерение дестабилизировать Молдавию

Белград не пытается дестабилизировать Молдавию. Сообщение о якобы причастности граждан Сербии к соответствующей инициативе опроверг министр иностранных дел государства Ивица Дачич.
Об этом он заявил во вторник, 14 февраля во время разговора с коллегой из Кишинева Николаем Попеску. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в действительности государства являются союзниками.
«Сербия решительно отвергает любые инсинуации о потенциальной причастности наших граждан к возможным насильственным акциям в Молдавии», — указали в МИД Сербии.
Прежде президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике якобы были предприняты попытки изменить конституционный строй.