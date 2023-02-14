Леонков: замеченные над Китаем НЛО могли быть тепловыми ловушками самолета

В интервью РИА Новости он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о появлении светящихся объектов неизвестного происхождения в небе над китайской провинцией Хэйлунцзян. По его словам, линейность расположения и постепенное затухание НЛО позволяют предположить, что это тепловые ловушки.