Леонков: замеченные над Китаем НЛО могли быть тепловыми ловушками самолета

Замеченными над Китаем неопознанными летающими объектами (НЛО) в действительности могут быть отстрелянные тепловые ловушки самолета, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
В интервью РИА Новости он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о появлении светящихся объектов неизвестного происхождения в небе над китайской провинцией Хэйлунцзян. По его словам, линейность расположения и постепенное затухание НЛО позволяют предположить, что это тепловые ловушки.
«Светящиеся и затем затухающие объекты похожи на ложные тепловые цели, которые отбрасывает летящий по прямой на большой высоте военный самолет», — объяснил Леонков.
Он отметил, что такие пиротехнические средства используются самолетами, вертолетами и дронам, чтобы ракеты не могли навестись на цель.