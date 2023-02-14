Эколог Курбатова заявила об угрозе для населения Огайо из-за крушения поезда с химикатами

Крушение товарного поезда в американском штате Огайо, произошедшее 3 февраля, может серьезно подорвать здоровье местных жителей. Об опасных последствиях предупредила химик, эколог, кандидат биологических наук Анна Курбатова.
Состав перевозил в цистернах опасный канцерогенный винилхлорид, который разлился и загорелся. Специалист заявила, что вещество может провоцировать рост раковых опухолей, оказывая мутагенное действие.
Кроме того, при горении выделяются опасные токсичные вещества, в частности, фосген и угарный газ. Последний встраивается в молекулы гемоглобина у человека, препятствуя переносу кислорода в ткани и органы.
«А вот фосген — это ядовитый газ, и мы это знаем, потому что это боевое отравляющее оружие», — рассказала Курбатова в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».
Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин заявил, что местным жителям следует использовать средства защиты дыхательных путей. Некоторые химические вещества могут задерживаться в жировой ткани. Чтобы вывести их, придется прибегнуть к похудению.