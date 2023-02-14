Депутат Салаева: в России безграничные просторы, полно интересных и уникальных мест

Сама Салаева предпочитает проводить отпуск в России и открывать для себя свой регион. По ее словам, она много времени работает в Москве, поэтому знакомится и со столичным регионом. Недавно политик побывала в Удмуртии, которая раскрылась для нее с «совершенно уникальной точки зрения». Это еще один регион, по мнению депутата, с большой перспективой развития внутреннего туризма.