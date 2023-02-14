Депутат Салаева: в России безграничные просторы, полно интересных и уникальных мест

Предложение запретить чиновникам и депутатам покидать страну во время специальной военной операции, вызвало широкий отклик в обществе.
Опрос большей части депутатского корпуса показал, что данная инициатива получила широкую поддержку. По мнению избранников, это проявление сознательности и ответственности перед избирателями в непростое время.
Депутат Государственной думы Алла Салаева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что в России безграничные просторы и много интересных мест, которые прекрасно подойдут для отдыха.
«Нельзя к этому относиться иначе как с позиции ситуации, которая происходит в нашей стране, к тому же, есть рекомендации "без важной причины не покидать границы страны". Это ведь очевидно. И это положение, мне думается, поддерживают практически все депутаты. Что же касается отдыха, так я как руководитель рабочей группы по детскому туризму могу сказать, что у нас безграничные просторы интересных и уникальных мест. Они делают нашу Россию интересной и привлекательной для отдыха», — рассказала она.
Сама Салаева предпочитает проводить отпуск в России и открывать для себя свой регион. По ее словам, она много времени работает в Москве, поэтому знакомится и со столичным регионом. Недавно политик побывала в Удмуртии, которая раскрылась для нее с «совершенно уникальной точки зрения». Это еще один регион, по мнению депутата, с большой перспективой развития внутреннего туризма.
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