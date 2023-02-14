Internet Explorer перестанет работать на большинстве версий Windows 10

Internet Explorer не будет работать на большинстве версий Windows 10, сообщает The Verge. Это произойдет после выхода обновления от 14 февраля. Исключения составят устройства на базе модификации ОС, адаптированной для нужд китайского правительства, а также для пользователей клиентской программы LTSB, пишет «Вечерняя Москва».