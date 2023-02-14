Internet Explorer перестанет работать на большинстве версий Windows 10

Пользователи не смогут запустить веб-браузер Internet Explorer после обновления от 14 февраля. Исключения составят лишь устройства на базе модификации ОС, которая адаптирована для нужд китайского правительства.
Internet Explorer не будет работать на большинстве версий Windows 10, сообщает The Verge. Это произойдет после выхода обновления от 14 февраля. Исключения составят устройства на базе модификации ОС, адаптированной для нужд китайского правительства, а также для пользователей клиентской программы LTSB, пишет «Вечерняя Москва».
Американская корпорация Microsoft пытается вывести из употребления Internet Explorer порядка восьми лет. На его замену предлагают браузер Microsoft Edge, который работает на современной архитектуре Chromium. Как сообщают в компании, Internet Explorer будет использоваться в случае «требований совместимости».