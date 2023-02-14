Американцы смогут пережить катастрофу в Огайо, если резко похудеют и наденут противогазы

В США в штате Огайо произошло крушение грузового поезда, в цистернах которого содержится опасный канцерогенный винилхлорид, который разлился и загорелся. Катастрофа вызвала отравление реки Огайо, от которой зависят водоснабжение 5 миллионов американцев.
Дым от пожарища настолько ядовит, что пожарные несколько суток отказывались тушить состав, дожидаясь, когда винилхлорид выгорит сам. Заметим, что река Огайо впадает в Миссисипи и является одним из ключевых водных путей Северной Америки. Тем временем официальная пресса в США замалчивает последствия опаснейшего инцидента, сосредоточившись на историях с НЛО и воздушными шарами, а также итогах национального чемпионата по регби.
По словам химика и эколога Анны Курбатовой, винилхлорид и продукты его горения оказывают на организм человека триадное действие: канцерогенное, мутагенное и тератогенное. То есть провоцирует рост раковых опухолей, встраивается в молекулы ДНК и вызывает повреждения генов и оказывает тератогенное действие - это когда загрязняющее вещество сильно токсично для малыша, развивающегося в утробе матери.
При горении винилхлорида выделяются крайне опасные токсичные вещества, такие как фосген, диоксин и угарный газ. Угарный газ встраивается в молекулы гемоглобина человека, взаимодействует с ионом железа и препятствует переносу кислорода в ткани и органы человека. А фосген это ядовитый газ, является боевым отравляющим оружием, рассказала специалист.
«Поэтому я думаю, что эта катастрофа в Огайо сильно повлияет не только на окружающую среду, воздух, но и на здоровье человека», — заявила она.
Наиболее опасными для человека являются продукты горения винилхлорида, находящиеся в атмосферном воздухе. Людям просто-напросто придется дышать воздухом, насыщенным токсичными веществами. Чтобы как-то минимизировать попадание в организм ядовитых веществ, эксперт рекомендует носить противогазы или респираторы. Если их нет под рукой, то стоит надеть хотя бы антиковидные маски, советует эколог.
«Противогаз однозначно поможет, но, понятно, что не у всех есть противогазы. Тогда наденьте хотя бы простейшие маски, которые мы использовали во время эпидемии - они частично могут предохранить от вдыхания этих вредных паров, которые какое-то время будут находиться в атмосферном воздухе», — рекомендует Анна Курбатова.
Эколог убеждена, что последствиями аварии будет существенное загрязнение окружающей среды токсичными веществами.
«Попадут они и в воду, считает она. «Часть продуктов, которые образовались после горения, могут оседать в реке в донных отложениях. И поскольку они ядовиты, часть гидробионтов (морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде. – ФАН) тоже буду подвержены гибели», — пояснила Анна Курбатова.
Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Лодягин разделяет мнение эколога. По его словам, под воздействие ядовитых продуктов горения винилхлорида попадут многие системы организма людей: иммунная, репродуктивная, эндокринная, нервная и другие.
«По сути, эти токсины повлияют на все», — заявил эксперт.
Продукты горения винилхлорида, отметил он, относятся к плохо метаболизирующимся веществам, которые, однако, хорошо растворяются жиром. Поэтому при попадании в организм человека, они связываются жиром и надолго задерживаются в организме, прежде всего, в тех местах, которые больше всего богаты липидами: в подкожной жировой клетчатке, в нервных тканях и так далее.
Антидотов и противоядий, которые помогли бы вывести токсичные вещества из организма, по его словам, не существует. Придется ждать, когда они выведутся из организма естественным путем. Ускорить этот процесс может похудание, напомнил он, но не всем американцам это под силу.
По словам экспертов, территория, затронутая разливом винилхлорида, будет нуждаться в рекультивации. Поведение властей США, которые успокаивают американцев, заявляя, что их здоровью ничего не грозит, ученые считают безответственными и преступными.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает подобное поведение американских властей типичным для теперешнего руководства США в Вашингтоне и на местах. По его словам, власти в штатах занимаются чем угодно, только не выполнением своих прямых обязанностей. Поэтому в США не убирают мусор с улиц, не борются с преступностью, не следят за перемещением опасных грузов на транспорте и не тушат пожары, как это сейчас происходит в Огайо.
«Они разучились делать это, они все сейчас в большой политике», — отметил Ордуханян.
Катастрофа с грузовым поездом, по его словам, также является результатом игры в большую политику. Цистерны с винилхлоридом, по его мнению, направлялись на завод, производящий оружие, а возросшие темпы милитаризации американского производства не учли фактор изношенности транспортной инфраструктуры. Именно поэтому, считает политолог, и случилась катастрофа.
«Винилхлорид помимо всего прочего является составной частью изготовления взрывчатых веществ. В связи с этим нас могут ожидать еще какие-то интересные новости. ВПК Америки наращивают производство самого разнообразного оружия и, прежде всего, создает новые и дополнительные мощности и продукцию, связанную с боеприпасами», — добавил эксперт.
Политолог предполагает, что американские власти попытаются свалить ответственность за катастрофу на России. По его мнению, при текущем уровне профессионализма в американском руководстве, расследования происшествия ждать не приходится. А в условиях конфронтации с РФ любая проблема внутри США легко может быть интерпретирована как подрывные действия РФ, например, акт возмездия за подрыв газопроводов «Северного потока», считает Ордуханян.