Американцы смогут пережить катастрофу в Огайо, если резко похудеют и наденут противогазы

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает подобное поведение американских властей типичным для теперешнего руководства США в Вашингтоне и на местах. По его словам, власти в штатах занимаются чем угодно, только не выполнением своих прямых обязанностей. Поэтому в США не убирают мусор с улиц, не борются с преступностью, не следят за перемещением опасных грузов на транспорте и не тушат пожары, как это сейчас происходит в Огайо.