Зеленский встретился с главой МИД Канады Жоли и поблагодарил за помощь киевскому режиму

Украинский президент Владимир Зеленский провел деловые переговоры с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Об этом стало известно во вторник, 14 февраля. Соответствующей информацией лидер киевского режима поделился в своем Telegram-канале. Он добавил, что стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.
«Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины», — написал политик.
Зеленский также выразил Жоли благодарность за помощь Оттавы Киеву. Он отдельно указал на дружелюбное отношение канадцев к гражданам Украины.