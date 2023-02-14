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Зеленский встретился с главой МИД Канады Жоли и поблагодарил за помощь киевскому режиму

Политика
Зеленский встретился с главой МИД Канады Жоли и поблагодарил за помощь киевскому режиму

Украинский президент Владимир Зеленский провел деловые переговоры с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Об этом стало известно во вторник, 14 февраля. Соответствующей информацией лидер киевского режима поделился в своем Telegram-канале. Он добавил, что стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

«Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины», — написал политик.

Зеленский также выразил Жоли благодарность за помощь Оттавы Киеву. Он отдельно указал на дружелюбное отношение канадцев к гражданам Украины.
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