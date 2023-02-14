Бартош: отправка фрегата ВМФ РФ с «Цирконами» в Атлантику стала сигналом Западу

Провокационное заявление норвежских властей о том, что на борту одного из кораблей ВМФ РФ якобы находится ядерное оружие призвано отвлечь внимание мировой общественности от преступлении Осло со взрывом российского газопровода. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.