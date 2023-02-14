Бартош: отправка фрегата ВМФ РФ с «Цирконами» в Атлантику стала сигналом Западу

Провокационное заявление норвежских властей о том, что на борту одного из кораблей ВМФ РФ якобы находится ядерное оружие призвано отвлечь внимание мировой общественности от преступлении Осло со взрывом российского газопровода. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Он подчеркнул, что фрегат «Адмирал Горшков» оснащен только гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». При этом Бартош отметил, что корабли такого класса способны нести ядерный заряд, но его наличие на борту фрегата не подтверждено, передает «ПолитЭксперт».
«Отправкой фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" в Атлантический и Индийский океаны, Россия посылает НАТО сигнал, что у нее есть средства воздействия», — констатирует эксперт.
В условиях напряженной геополитической обстановки вполне закономерно, что ВС РФ активны практически на всех площадка театрах боевых действий, включая морские глубины и океанские просторы, отметил Бартош. В этой парадигме появление фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковым оружием на борту является нормальным явлением, резюмировал Бартош.
Ранее «Царьград» писал, что фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане из 130-мм универсальной корабельной артиллерийской установки АК-192М.