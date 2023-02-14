Инфляция в США опустилась за январь до 6,4% в годовом выражении

В месячном выражении потребительские цены в январе поднялись на 0,5% после падения на 0,1% в декабре. Таким образом, инфляция на рынке США в годовом выражении уменьшается на протяжении семи месяцев подряд после рекордного за последние четыре десятка лет показателя в 9,1%, отмеченного в июне 2022 года.