Инфляция в США опустилась за январь до 6,4% в годовом выражении

Потребительские цены в Соединенных Штатах увеличились по итогам первого месяца 2023 года на 6,4% в годовом выражении. Об этом гласят данные американского минтруда.
Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 6,5%. По прогнозам аналитиков, в январе он должен был составить 6,2%.
В месячном выражении потребительские цены в январе поднялись на 0,5% после падения на 0,1% в декабре. Таким образом, инфляция на рынке США в годовом выражении уменьшается на протяжении семи месяцев подряд после рекордного за последние четыре десятка лет показателя в 9,1%, отмеченного в июне 2022 года.
При этом эксперты считают, что инфляция все еще заметно превышает целевой показатель в 2%, а экономика остается восприимчивой к потрясениям, которые способны повлечь за собой новый ценовой скачок.