Губерниев и Журова поддержали идею Авербуха устроить тур в честь тяжелобольного Костомарова

Авербух сообщил, что часть вырученных средств с продажи билетов на «Ледниковый период. Снова вместе» пойдет на реабилитацию Костомарова. Известно, что фигурист перенес ампутацию стопы и части пальцев на руках. Губерниев выразил надежду, что спортсмен сможет пережить такие физические и моральные нагрузки, а «ледовая семья» его всячески поддержит.