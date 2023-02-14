Губерниев и Журова поддержали идею Авербуха устроить тур в честь тяжелобольного Костомарова

Продюсер Илья Авербух объявил о начале всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе». В этом году мероприятие пройдет в поддержку тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка Светлана Журова считают эту инициативу достойной.
Авербух сообщил, что часть вырученных средств с продажи билетов на «Ледниковый период. Снова вместе» пойдет на реабилитацию Костомарова. Известно, что фигурист перенес ампутацию стопы и части пальцев на руках. Губерниев выразил надежду, что спортсмен сможет пережить такие физические и моральные нагрузки, а «ледовая семья» его всячески поддержит.
«Самое главное, чтобы он сам себя поддержал, чтобы выдержал организм, чтобы он справился, продолжал жить. Конечно, инициатива Ильи заслуживает уважения, потому что большая «фигурнокатательная» семья без всякого сомнения будет продолжать быть с Романом. Я сам с ним много лет знаком, мы приятельствуем, конечно, я сильно переживаю за эту ситуацию, естественно, я тоже всяческую поддержку Роману оказывал и буду оказывать», — заявил Губерниев в беседе с «Народными Новостями».
Журова подчеркнула важность коллективной поддержки поклонников. По словам олимпийской чемпионки, ее коллеге может помочь только молитва, поддержка и добрые слова в адрес тяжелобольного пациента.