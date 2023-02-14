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Байден предложил Вучичу поддержать киевский режим в политике против Кремля

Политика
Байден предложил Вучичу поддержать киевский режим в политике против Кремля

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил своему коллеге из Белграда Александру Вучичу поддержать украинское правительство в ходе вооруженного противостояния с Россией.

С таким призывом глава Белого дома обратился во вторник, 14 февраля. Он заявил об этом в поздравительном послании, посвященном Дню государственности Сербии.

«Мы должны вместе продолжить поддерживать народ Украины и призвать Россию к ответу», — с уверенностью отметил американский лидер в телеграмме.

Прежде сообщалось, что вступление Украины в Евросоюз приведет к немедленной эскалации вооруженного сражения. Об этом ранее написали журналисты Bloomberg.
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