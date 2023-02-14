Актер Алексей Шевченков объяснил, почему для него важна роль в сериале «Патриот»

Актер театра и кино Алексей Шевченков принял участие в съемках сериала «Патриот». Заслуженный артист России рассказал, почему для него так важна роль в этом проекте.
По словам актера, в сериале, действие которого происходит во времена Великой Отечественной войны, ему довелось сыграть солдата на костылях, который возвращается к своей возлюбленной.
«Так эта картина важна для меня, память о моем деде, о тех фронтовиках, которые прошли ад и выжили», — цитирует его Argumenti.ru.
Собеседник издания подчеркнул, что он считает особенно важным сохранять память тех страшных лет, а также людей, что отдали свои жизни ради будущих поколений.