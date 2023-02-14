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Неадекватная пассажирка летевшего в Москву самолета разделась и покусала бортпроводника

Происшествия
Неадекватная пассажирка летевшего в Москву самолета разделась и покусала бортпроводника

Пассажирка самолета рейса Ставрополь — Москва устроила дебош на борту. Женщина курила в туалете, разделась догола и начала ломиться к пилотам, сопровождая свои выходки криками, передает Telegram-канал Mash.

После этого хулиганка набросилась на бортпроводника и покусала его. В итоге с помощью пассажиров бизнес-класса женщину удалось заковать в наручники.

Пассажирку изолировали до конца полета. В это время за женщиной присматривал доктор, летевший в столицу. Информации о состоянии и причине неадекватного поведения гражданки не поступало.
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