Неадекватная пассажирка летевшего в Москву самолета разделась и покусала бортпроводника

Пассажирка самолета рейса Ставрополь — Москва устроила дебош на борту. Женщина курила в туалете, разделась догола и начала ломиться к пилотам, сопровождая свои выходки криками, передает Telegram-канал Mash.
После этого хулиганка набросилась на бортпроводника и покусала его. В итоге с помощью пассажиров бизнес-класса женщину удалось заковать в наручники.
Пассажирку изолировали до конца полета. В это время за женщиной присматривал доктор, летевший в столицу. Информации о состоянии и причине неадекватного поведения гражданки не поступало.