Христиане Иерусалима жалуются на участившиеся нападки со стороны еврейских радикалов

Власти страны не предпринимают жестких мер в отношении националистов, что лишь усугубляет положение меньшинств.
В Старом городе Иерусалима отмечены участившиеся случаи притеснений христиан со стороны еврейских радикалов.
В феврале полицией был задержан ультранационалист, осквернивший статую Иисуса в Церкви Бичевания. До этого неизвестные нарисовали и нацарапали на стенах монастыря Святого Иакова надписи «смерть армянам» и «смерть христианам».
Латинский патриархат Иерусалима сообщил по меньшей мере еще о четырех случаях вандализма и насилия. В частности, однажды группа религиозных евреев воздвигла в христианском квартале импровизированные баррикады из столов и стульев, в другой раз подверглось осквернению христианское кладбище.
От аппарата ультранационалиста Итамара Бен-Гвира, который возглавил полицию при премьере Биньямине Нетаньяху, никакой реакции не последовало, хотя оба обязались защищать всех граждан страны. При этом, по заявлению The Arab Weekly, число подобных акций с их приходом к власти лишь возросло.
Само руководство полиции сообщило, что патрулирование в районе христианских объектов было усилено. В беседе с Reuters оно уклонилось от комментариев к замечанию о возросшем числе «антихристианских» акций, но подчеркнуло, что ряд нарушителей был арестован и некоторые из них получили обвинительные приговоры.
Тем не менее жесткой реакции со стороны властей на рост межконфессиональной розни не последовало. По мнению представителей национальных и религиозных меньшинств, это не только поощряет радикалов на подобные подвиги и дает им чувствовать свою вседозволенность, но и создает ощущение, что правительство само желает подобного развития ситуации.
Стоит отметить, что такие инциденты происходили и прежде. Еще два года назад христиане жаловались властям на оскорбления и запугивания со стороны еврейских радикалов. Кроме того, представители религиозного меньшинства указывали и на попытки вытеснить их из своих домов — аналогичная практика применяется правительством страны в отношении палестинского населения Восточного Иерусалима.