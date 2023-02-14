Христиане Иерусалима жалуются на участившиеся нападки со стороны еврейских радикалов

Тем не менее жесткой реакции со стороны властей на рост межконфессиональной розни не последовало. По мнению представителей национальных и религиозных меньшинств, это не только поощряет радикалов на подобные подвиги и дает им чувствовать свою вседозволенность, но и создает ощущение, что правительство само желает подобного развития ситуации.