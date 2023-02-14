Конгрессмены потребовали от Байдена объяснить появление «НЛО» над Соединенными Штатами

Вашингтон, 14 февраля. Депутаты Конгресса США потребовали у президента Джо Байдена лично прокомментировать ситуацию с уничтожением неопознанных летающих объектов над территорией государства. Ранее ВВС страны сбили китайский аэростат, который был определен как разведывательный дрон.
В дальнейшем над территорией США были сбиты еще три неопознанных летающих объекта (НЛО). Пентагон не предоставил информации о том, что это были за объекты и откуда они появились.
«Президент обязан объяснить американскому народу прямо и на камеру, что мы знаем об этих «объектах» и какие шаги он предпринимает для защиты суверенного воздушного пространства Америки», — заявил парламентарий Том Коттон.
Сенатор Марко Рубио, вице-председатель Комитета по разведке, также потребовал у президента официально прокомментировать ситуацию и отметить вклад военных, обеспечивающих безопасность неба над страной.
«NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) существует почти 65 лет. Мы никогда ничего не сбивали, и за восемь дней мы сбили четыре объекта. Это значимое событие, которое происходит не каждый день», — отметил парламентарий.
Но Белый дом ограничился только комментарием представителя президента по национальной безопасности Джона Кирби.
«Я думаю, мы были настолько прозрачны, насколько это возможно. Я не буду говорить про личный график выступлений президента. Но я имею в виду то, что он был глубоко вовлечен в каждое из этих решений», — заявил чиновник.
Кирби также добавил, что Байден «поручает своей команде убедиться, что мы должным образом консультируемся и информируем не только членов конгресса, но и государственных лидеров».
Медиа-пространство США также потрясло заявление генерала ВВС США Глена Ванхерка, осуществляющего надзор за воздушным пространством Северной Америки. После уничтожения неопознанных объектов он заявил, что пока не исключает пришельцев или каких-либо других объяснений появления шаров. Информация о возможном причастии «неземной жизни» к инциденту взбудоражило СМИ.
В ответ в администрации Байдена заявили, что не было никаких признаков инопланетян или внеземной активности после того, как Соединенные Штаты сбили серию НЛО.
«Я знаю, что были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, опять же, никаких признаков инопланетян или внеземной активности в связи с этими недавними уничтожениями», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Скандал вокруг «инопланетян» не смог отвлечь внимание главных критиков Байдена и его команды. Дональд Трамп-младший отметил, что тема НЛО активно начала освещаться после публикации статьи журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северного Потока».
В начале февраля 2022 года в американских соцсетях появилась информация о том, что шпионский аэростат, летевший с территории Китайской Народной Республики (КНР), был замечен над штатом Монтана, недалеко от границы с Канадой. Эту информацию подтвердили в Пентагоне. В ответ республиканцы обвинили администрацию Джо Байдена в потворстве китайской провокации и потребовали сбить шпионский аэростат.
В результате аэростат был сбит над американскими территориальными водами истребителем F-22 ВВС США. После анализа его обломков военные заявили о том, что летательный аппарат являлся разведывательным зондом КНР.
В ответ Пекин выразил протест Вашингтону в связи с уничтожением исследовательского зонда. В МИД КНР заявили, что ведомство «неоднократно» сообщало американской стороне, что дрон предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США случайно из-за плохой погоды.
В результате инцидента с аэростатом был отменен визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. В администрации Байдена заявили, что поездка дипломатического представителя является нецелесообразной на фоне противоречий КНР и США.