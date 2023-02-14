Форвард «Вашингтона» Овечкин покинул расположение команды по семейным обстоятельствам

Овечкин в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ сыграл 54 матча в составе «Вашингтона», в которых записал на свой счет 54 (32+22) балла за результативность. Ближайшую встречу команда из столицы США проведет в ночь с 14 на 15 февраля против «Каролины Харрикейнз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 по Москве.