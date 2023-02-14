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Форвард «Вашингтона» Овечкин покинул расположение команды по семейным обстоятельствам

Спорт
Форвард «Вашингтона» Овечкин покинул расположение команды по семейным обстоятельствам

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Форвард покинул расположение «Вашингтона» в связи с проблемами со здоровьем у члена семьи 37-летнего хоккеиста, заявил генеральный менеджер «Капиталз» Брайан Маклеллан.

Овечкин в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ сыграл 54 матча в составе «Вашингтона», в которых записал на свой счет 54 (32+22) балла за результативность. Ближайшую встречу команда из столицы США проведет в ночь с 14 на 15 февраля против «Каролины Харрикейнз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 по Москве.
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