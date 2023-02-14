Песоцкий назвал высокую выживаемость экономики России одним из значимых итогов прошедшего года

Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль заявил ФАН, что коллективный Запад планирует эскалацию украинского кризиса до мирового. По словам эксперта, Москва имеет дело с коалицией агрессоров, желающих расправиться с ней на поле боя, используя киевский режим и население бывшей УССР до последнего человека.