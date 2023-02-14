Песоцкий назвал высокую выживаемость экономики России одним из значимых итогов прошедшего года

Некоторые западные аналитики, в отличие от прослойки паникующих россиян, ожидают не спад, а небольшой рост экономики РФ. Такое заявление сделал кандидат экономических наук публицист Андрей Песоцкий в беседе с ФАН.
На Западе недооценили стойкость экономики России, пишет газета Le Monde. Как отмечает Песоцкий, достаточно высокая выживаемость российской экономики действительно стала одним из значимых итогов прошедшего года.
«Можно изучить бюджет на 2023 год, там нет каких-то адских дыр. Ну а спад ВВП России по итогам 2022 года составил 2,7%. Это немного, ни в какое сравнение не идет с 30% падения ВВП Украины», — подчеркнул собеседник ФАН.
Тем не менее расслабляться, по словам экономиста, рано. Ситуация столь нестабильна, что трудно предсказать события на грядущие полгода или год.
«По сути все прогнозы являются лишь предположениями. Также было бы странно ожидать улучшения уровня жизни. Учитывая степень давления на Россию, россияне не будут богатеть», — пояснил он.
Однако эксперт убежден, что из вариантов «катастрофа» и «умеренное падение» более вероятен второй. Такова цена за геополитическую перестройку.
«Характерно, МВФ считает, что в 2023-м российскую экономику ожидает рост на 0,3%. Как видим, некоторые западные аналитики в отличие от прослойки паникующих россиян ожидают, что экономика РФ даже покажет небольшой рост», — подытожил Андрей Песоцкий.
Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль заявил ФАН, что коллективный Запад планирует эскалацию украинского кризиса до мирового. По словам эксперта, Москва имеет дело с коалицией агрессоров, желающих расправиться с ней на поле боя, используя киевский режим и население бывшей УССР до последнего человека.