В минобороны ФРГ заявили об отсутствии «пьянящих успехов» с поставками танков на Украину

Западные страны ведут подготовку к передаче Украине танков Leopard 2, однако говорить о больших достижениях не приходится, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По словам чиновника, о результатах кампании сейчас можно говорить сдержанно.
«Не сказать, чтобы сильно пьянящий успех», — сказал он.
Писториус уточнил, что Берлин готов передать Киеву 14 танков Leopard 2A6. Еще три машины отправит Лиссабон. Танками версии A4 занимается Польша. При этом усугубляется ситуация состоянием техники и неопределенностью в обеспечении ее запчастями.