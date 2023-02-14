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В минобороны ФРГ заявили об отсутствии «пьянящих успехов» с поставками танков на Украину

Армия
В минобороны ФРГ заявили об отсутствии «пьянящих успехов» с поставками танков на Украину

Западные страны ведут подготовку к передаче Украине танков Leopard 2, однако говорить о больших достижениях не приходится, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам чиновника, о результатах кампании сейчас можно говорить сдержанно.

«Не сказать, чтобы сильно пьянящий успех», — сказал он.

Писториус уточнил, что Берлин готов передать Киеву 14 танков Leopard 2A6. Еще три машины отправит Лиссабон. Танками версии A4 занимается Польша. При этом усугубляется ситуация состоянием техники и неопределенностью в обеспечении ее запчастями.
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