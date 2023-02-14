В минобороны ФРГ заявили об отсутствии «пьянящих успехов» с поставками танков на Украину

Писториус уточнил, что Берлин готов передать Киеву 14 танков Leopard 2A6. Еще три машины отправит Лиссабон. Танками версии A4 занимается Польша. При этом усугубляется ситуация состоянием техники и неопределенностью в обеспечении ее запчастями.