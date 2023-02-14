Высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ отмечена среди школьников и дошкольников в Петербурге

Кроме того, непростая ситуация складывается в городе на Неве и с коронавирусной инфекцией. Петербург уверенно держится в лидерах антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19 несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о том, что город справился с пандемией.