Высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ отмечена среди школьников и дошкольников в Петербурге

Петербургские медики фиксируют высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников и воспитанников детских садов города.
Так, 39 034 ученика школ Северной столицы остаются на больничном. Также на данный момент болеют 19 404 дошкольника.
Согласно данным на 14 февраля, учебный процесс приостановлен в 64 классах и в 11 группах детсадов. Об этом сообщили в петербургском комитете по образованию в беседе с 78.ru.
Кроме того, непростая ситуация складывается в городе на Неве и с коронавирусной инфекцией. Петербург уверенно держится в лидерах антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19 несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о том, что город справился с пандемией.