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Инструктор по плаванию получил 12 лет колонии за изнасилование школьницы в Подмосковье

Происшествия
Инструктор по плаванию получил 12 лет колонии за изнасилование школьницы в Подмосковье

Инструктор по плаванию осудили за изнасилование школьницы в Подмосковье. Мужчину приговорили к 12 годам колонии, пишет РЕН ТВ.

Соответствующее решение принял Шаховской районный суд Московской области. По данным следствия, злоумышленник надругался над 12-летней местной жительницей в оздоровительном комплексе.

Мужчине вменили совершение преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Напомним, что с заявлением в полицию обратилась мать школьницы.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Новотроицка Оренбургской области задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании ребенка. Следствие ходатайствует о заключении педофила под стражу, сообщало РИА56.
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