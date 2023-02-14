Инструктор по плаванию получил 12 лет колонии за изнасилование школьницы в Подмосковье

Инструктор по плаванию осудили за изнасилование школьницы в Подмосковье. Мужчину приговорили к 12 годам колонии, пишет РЕН ТВ.
Соответствующее решение принял Шаховской районный суд Московской области. По данным следствия, злоумышленник надругался над 12-летней местной жительницей в оздоровительном комплексе.
Мужчине вменили совершение преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Напомним, что с заявлением в полицию обратилась мать школьницы.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Новотроицка Оренбургской области задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании ребенка. Следствие ходатайствует о заключении педофила под стражу, сообщало РИА56.