Водитель Chevrolet Tahoe погиб при столкновении с Range Rover на трассе под Саратовом

Столкнулись Range Rover и Chevrolet Tahoe. Погибшим оказался 45-летний мужчина, который в момент ДТП был за рулем американского авто. Тяжелые травмы получила 13-летняя жительница Казани, ее с сотрясением мозга и переломом костей таза доставили в больницу. Госпитализация также потребовалась 39-летнему жителю татарской столицы.