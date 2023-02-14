Водитель Chevrolet Tahoe погиб при столкновении с Range Rover на трассе под Саратовом

Два автомобиля стали участникам аварии на федеральной трассе в Красноармейском районе Саратовской области. Как сообщили в региональном минздраве, один человек получил несовместимые с жизнью травмы.
По данным ведомства, все произошло в районе села Первомайское на трассе Саратов — Волгоград.
«Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали три человека, из них один погиб», — говорится в сообщении минздрава.
Столкнулись Range Rover и Chevrolet Tahoe. Погибшим оказался 45-летний мужчина, который в момент ДТП был за рулем американского авто. Тяжелые травмы получила 13-летняя жительница Казани, ее с сотрясением мозга и переломом костей таза доставили в больницу. Госпитализация также потребовалась 39-летнему жителю татарской столицы.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Кузбассе, в котором погибли четыре человека. Об этом писала газета A42.RU.