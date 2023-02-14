«ФАН повсюду»: что происходит в Молдавии

Почему премьер-министр Молдавии ушла в отставку и что за этим последует, в новом выпуске подкаста «ФАН повсюду» рассказывает Комиссар Яррик, автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum @astramilitarum с которым ранее мы обсуждали, как Санду использует конфликт на Украине для распространения влияния на Приднестровье.