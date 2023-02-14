«ФАН повсюду»: что происходит в Молдавии

Комиссар Яррик рассказывает о том, как «курс в Европу» завел Молдавию в еще более глубокий кризис.
Громкая отставка главы правительства Молдавии Натальи Гаврилицы вновь обратила внимание на глубокий политический и экономический кризис, в который страны Европы стремительно заталкивают Молдавию. Прозападный курс на «евроинтеграцию», начатый президентом Майей Санду с подачи Брюсселя, не поддерживается населением, а начатая Кишиневом газовая война против России привела к усилению недовольства среди электората.
На этом фоне Санду в качестве кандидата на кресло премьера Молдавии выставила Дорина Речана — личного советника по безопасности и одного из главных «ястребов» молдавской политики. Подобное назначение может привести к серьtзным внутриполитическим осложнениям внутри молдавского общества, вплоть до нового противостояния вокруг Приднестровья.
Почему премьер-министр Молдавии ушла в отставку и что за этим последует, в новом выпуске подкаста «ФАН повсюду» рассказывает Комиссар Яррик, автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum @astramilitarum с которым ранее мы обсуждали, как Санду использует конфликт на Украине для распространения влияния на Приднестровье.
Подкаст «ФАН повсюду» https://fan.podster.fm/e/291846/fan-povsyudu-chto-proishodit-v-moldavii также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, а также в мобильных приложениях.