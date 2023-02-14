GT: тяжелое положение ВСУ может подтолкнуть США к прямому вмешательству в конфликт

В публикации говорится, что тяжелое положение ВСУ может подтолкнуть американскую сторону открыто вмешаться в конфликт. Отмечается, что украинская армия, несмотря на сильную поддержку со стороны США и их союзников, не способна перехватить инициативу на поле боя.