США могут совершить радикальный шаг в ситуации с Украиной, чтобы инициировать переговоры с Россией, пишет Global Times.
В публикации говорится, что тяжелое положение ВСУ может подтолкнуть американскую сторону открыто вмешаться в конфликт. Отмечается, что украинская армия, несмотря на сильную поддержку со стороны США и их союзников, не способна перехватить инициативу на поле боя.
«США могут выйти на передовую из-за кулис и напрямую вступить в переговоры с Россией», — сказано в статье.
Аналитики убеждены, что Киев без вмешательства Вашингтона обречен на поражение в противостоянии. Эксперты подчеркивают, что это лишний раз доказывать роль Украины как американской марионетки. Белый дом использует ее для достижения своих геополитических целей.
Ранее сообщалось, что политическое противостояние внутри США может обостриться, если Вашингтон продолжит активно оказывать военную помощь Киеву, пишет «Царьград».