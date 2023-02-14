Трамп сравнил американское ФБР и гестапо нацисткой Германии

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп провел неожиданную параллель между работниками американского ФБР и тайной полицией фашистской Германии. По этому поводу он высказался в своей социальной сети Truth Social.
Ранее сотрудники Федерального бюро расследований обыскали дом политика в надежде отыскать у него конфиденциальную документацию. Однако по словам Трампа, им удалось обнаружить лишь пустые папки с соответствующими пометками.
«Многие из так называемых документов, изъятых "гестапо" в Мар-а-Лаго, в отличие от "нерейдов у Байдена", были дешевыми и самыми обычными папками со словами "материалы для президента"», — сообщил экс-президент США.
Ранее в доме, гараже и офисе главы Белого дома Джо Байдена были обнаружены секретные документы. По словам политика, он не знает, как они там оказались.