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В Киеве сообщили о появившихся в воздушном пространстве Украины аэростатах

Армия
В Киеве сообщили о появившихся в воздушном пространстве Украины аэростатах

Аэростаты неизвестного происхождения были замечены в небе на Украине, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сейчас за аппаратами следят украинские военные. Более того, в небе дежурит истребительная авиация.

«Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью», — сказал чиновник.

Игнат также отметил, что речь, предположительно, идет о воздушных шарах с угловыми отражателями.

Ранее китайский аэростат был сбит в небе над США. В Вашингтоне считают, что аппарат выполнял разведывательные функции. Как передает «Царьград», аналитик Юрий Кнутов на этом фоне указал на уязвимость американской ПВО.
Украина всу аэростат
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