Кандидат медицинских наук назвал две причины появления некроза у Романа Костомарова

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу и часть пальцев на руках. Сердечно-сосудистый хирург и кандидат медицинских наук Алексей Федоров объяснил, почему у двукратного чемпиона мира отмирают конечности.
Костомаров попал в больницу с пневмонией 10 января. Врачи подключили фигуриста к ИВЛ и ЭКМО. Федоров считает, что из-за длительного пребывания на этих аппаратах у спортсмена могло ухудшиться периферийное кровоснабжение и как следствие развился некроз. Кроме того, медики, скорее всего, использовали препараты инотропной поддержки, самый простой из которых — адреналин.
«Если же их применять длительно, то есть обратная сторона: мелкие сосуды, к сожалению, тоже сужаются и спазмируются. В таком случае, соответственно, возможны и осложнения, при которых дистальные отделы конечностей начинают отмирать», — объяснил кандидат медицинских наук Общественной Службе Новостей.
Хирург указал и на другую возможную причину некроза у Костомарова. У фигуриста мог развиться синдром диссеминированного свертывания крови, что привело к тромбозам мелких сосудов. Врачам сложно повлиять на этот процесс, несмотря на использование препаратов.