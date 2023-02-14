Кандидат медицинских наук назвал две причины появления некроза у Романа Костомарова

Костомаров попал в больницу с пневмонией 10 января. Врачи подключили фигуриста к ИВЛ и ЭКМО. Федоров считает, что из-за длительного пребывания на этих аппаратах у спортсмена могло ухудшиться периферийное кровоснабжение и как следствие развился некроз. Кроме того, медики, скорее всего, использовали препараты инотропной поддержки, самый простой из которых — адреналин.