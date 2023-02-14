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ООН может выделить 400 млн долларов для пострадавших от землетрясения в Сирии

Экономика
ООН может выделить 400 млн долларов для пострадавших от землетрясения в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш запросил около 400 млн долларов на помощь Сирии после разрушительного землетрясения.

Напомним, серия землетрясений произошла 6 февраля в Турции и Сирии. Число погибших в САР достигло 8,5 тыс. человек, из которых 4 тыс. погибли на подконтрольной официальному Дамаску территории, сообщил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рик Бреннан.

Также сообщается, что окончательное число жертв пока неизвестно, разбор завалов продолжается.
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