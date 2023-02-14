ООН может выделить 400 млн долларов для пострадавших от землетрясения в Сирии

Напомним, серия землетрясений произошла 6 февраля в Турции и Сирии. Число погибших в САР достигло 8,5 тыс. человек, из которых 4 тыс. погибли на подконтрольной официальному Дамаску территории, сообщил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рик Бреннан.