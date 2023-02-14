Терапевт Ирина Ярцева заявила, что врачи вытаскивают Костомарова практически с того света

Врачи могут ампутировать олимпийскому чемпиону в парных танцах на льду Роману Костомарову одну конечность за другой. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева.
По словам специалиста, медперсонал больницы в Коммунарке практически вытаскивает фигуриста с того света. При этом Ярцева выразила уверенность, что если ему уже ампутировали стопы или пальцы — вероятность дальнейшего распространения некроза все равно остается, пишет «Вечерняя Москва».
«По кусочкам ему могут ампутировать одну конечность за другой, подниматься выше по тканям, и никто не сможет сказать, когда это остановится и остановится ли», — подчеркнула она.
Впрочем, по словам медика, бывают и такие ситуации, при которых потерявшие руки и ноги люди все равно выживают. Однако их качество жизни так или иначе резко ухудшается.
Напомним, что Костомарову, по последним данным, удалили стопу и часть пальцев на руках. Кроме того, врачам удалось убрать некроз.