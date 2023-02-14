В Совфеде видят необходимость в обеспечении Арктики и дорог страны мобильной связью

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Константин Долгов выразил необходимость обеспечения Арктики переходом на оборудование базовых станций мобильной связи отечественного производства, сообщает РИА Новости
В ходе совещания Долгов отметил необходимость проведения мобильной связи в населенных пунктах с небольшой численностью населения (от 100 до 500 человек), а также обеспечение связью автомобильных дорог.
Как отмечает замглава, обеспечение интернета на дорогах — ключевая задача, так как на расстоянии ста километров от Москвы связь работает с переменным успехом. Другая ключевая задача – это обеспечение стабильной мобильной связи и доступа в интернет на новых территориях и других субъектах.
«Совет Федерации, в том числе и наши коллеги из новых регионов, оказывают и будут оказывать максимальную поддержку в вопросах присоединения новых территорий к общероссийской инфраструктуре, в том числе инфраструктуре связи и приведению качества жизни в новых субъектах к общероссийским стандартам», — прокомментировал Довлатов.
Доступ к порталу Госуслуги для жителей новых регионов России уже предоставлен. А также обеспечено российское теле и радиовещание.