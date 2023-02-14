В Совфеде видят необходимость в обеспечении Арктики и дорог страны мобильной связью

Как отмечает замглава, обеспечение интернета на дорогах — ключевая задача, так как на расстоянии ста километров от Москвы связь работает с переменным успехом. Другая ключевая задача – это обеспечение стабильной мобильной связи и доступа в интернет на новых территориях и других субъектах.