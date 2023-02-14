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В Бразилии женщина 20 лет провела в подвале

Происшествия
В Бразилии женщина 20 лет провела в подвале

Ронзинальва да Силва 20 лет просидела на цепи в подвале без света, находясь в грязной металлической камере. Ее мать объяснила такое содержание дочери попыткой помочь ей справиться с психическими расстройствами.

Мать утверждает, что Розинальва лишилась двух детей, в связи с чем ее поведение становилось все более агрессивным.

Благодаря периодическим рейдам бразильской полиции по фавелам девушку удалось обнаружить и спасти от дальнейших истязаний. На данный момент ее лечат в больнице от истощения. Во время спасательной операции мать женщины находилась в алкогольном опьянении, она была задержана полицией для дальнейшего разбирательства.
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