В Бразилии женщина 20 лет провела в подвале

Ронзинальва да Силва 20 лет просидела на цепи в подвале без света, находясь в грязной металлической камере. Ее мать объяснила такое содержание дочери попыткой помочь ей справиться с психическими расстройствами.
Мать утверждает, что Розинальва лишилась двух детей, в связи с чем ее поведение становилось все более агрессивным.
Благодаря периодическим рейдам бразильской полиции по фавелам девушку удалось обнаружить и спасти от дальнейших истязаний. На данный момент ее лечат в больнице от истощения. Во время спасательной операции мать женщины находилась в алкогольном опьянении, она была задержана полицией для дальнейшего разбирательства.