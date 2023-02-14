В Бразилии женщина 20 лет провела в подвале

Благодаря периодическим рейдам бразильской полиции по фавелам девушку удалось обнаружить и спасти от дальнейших истязаний. На данный момент ее лечат в больнице от истощения. Во время спасательной операции мать женщины находилась в алкогольном опьянении, она была задержана полицией для дальнейшего разбирательства.