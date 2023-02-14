Певица Катя Лель заявила, что существование НЛО скрывают спецслужбы

Певица Катя Лель порассуждала о существовании инопланетных существ. Исполнительница заявила, что НЛО постоянно приближается к Земле, однако это пытаются скрыть спецслужбы.
Уже четыре неопознанных летающих объектов сбили за неделю в США. Как сообщает The Guardian, НЛО был замечен над озером Гурон, а приказ о его уничтожении был отдан лично американским президентом Джо Байденом. Лель отметила, что подобные НЛО уже ни раз приближались к Земле.
«Они давно летают. Это тщательно скрывали все службы, но истина рядом. Совсем скоро раскроется вся информация о существовании НЛО», — заявила певица в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Исполнительница уверена, что процесс знакомства инопланетных существ с землянами остановить уже нельзя. По словам Лель, совсем скоро все узнают правду о жизни за пределами Земли.