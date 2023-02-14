Певица Катя Лель заявила, что существование НЛО скрывают спецслужбы

Уже четыре неопознанных летающих объектов сбили за неделю в США. Как сообщает The Guardian, НЛО был замечен над озером Гурон, а приказ о его уничтожении был отдан лично американским президентом Джо Байденом. Лель отметила, что подобные НЛО уже ни раз приближались к Земле.