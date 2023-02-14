В Таиланде одобрили введение пошлин для прибывающих в королевство туристов

Пошлины для туристов, которые прибывают в Таиланд, во вторник, 14 февраля, одобрили местные власти. Мера вступит в силу с 1 июня.
Путешественники, которые прилетают в королевство самолетом, будут выплачивать сумму, эквивалентную 650 рублям. Для тех, кто въехал на машине или посетил страну морским транспортом, взнос составит порядка 330 рублей.
От пошлин освободили владельцев диппаспортов и разрешений на работу. Помимо этого, выплаты не затронут детей до двух лет и пассажиров, следующих через Таиланд транзитом, пишет Bloomberg.
В 2023 году власти королевства планируют принять 30 млн туристов. Это число в три раза превышает показатель прошлого года.