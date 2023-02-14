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Haberler: Эрдоган отказался пожать руку оппозиционерам на похоронах экс-главы МИД Турции

Политика
Haberler: Эрдоган отказался пожать руку оппозиционерам на похоронах экс-главы МИД Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал приветствовать лидеров оппозиции во время церемонии прощания с бывшим министром иностранных дел страны Денизом Байкалом, сообщил портал Haberler.com.

Этот момент попал на кадры видеотрансляции траурной церемонии.

«Во время церемонии похорон <...> президент Эрдоган прошел перед лидерами оппозиции Экремом Имамоглу (мэр Стамбула), Ахметом Давутоглу (экс-премьер) и Кемалем Кылычдароглу (председатель СНР) без рукопожатия», — сообщили авторы портала.

Байкал в течение своей карьеры возглавлял МИД страны, а также занимал пост вице-премьера, был спикером парламента и лидером оппозиционной партии СНР. Политик скончался в 85-летнем возрасте.
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