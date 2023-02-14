В Европе создадут спецгруппу по вопросам использования замороженных активов РФ

Напомним, с весны 2022 года Евросоюз заморозил около 300 млрд золотовалютных резервов РФ. Осенью прошлого года в Еврокомиссии заявили о заморозке еще 19 млрд долларов. Использовать все эти средства европейские ведомства не могут ввиду отсутствия соответствующей законодательной базы для этого и из опасений, что все государства мира усомнятся в надежности размещения своих средств в европейских банках.