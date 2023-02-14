«Время покажет»: Евгений Пригожин назвал планы ВСУ сжигать жилые дома в Бахмуте «версией соцсетей»

Ранее в Сети появились данные, согласно которым украинские солдаты развесили на улицах населенного пункта листовки. В них говорится, что для постановки помех 16 февраля будут сжигаться жилые дома. Комментируя ситуацию, бизнесмен предположил, почему была выбрана именно эта дата.