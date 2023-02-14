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«Время покажет»: Евгений Пригожин назвал планы ВСУ сжигать жилые дома в Бахмуте «версией соцсетей»

Общество
«Время покажет»: Евгений Пригожин назвал планы ВСУ сжигать жилые дома в Бахмуте «версией соцсетей»

Предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на слухи о намерениях ВСУ создать в Бахмуте дымовую завесу. По его словам, эта информация может не соответствовать действительности.

Ранее в Сети появились данные, согласно которым украинские солдаты развесили на улицах населенного пункта листовки. В них говорится, что для постановки помех 16 февраля будут сжигаться жилые дома. Комментируя ситуацию, бизнесмен предположил, почему была выбрана именно эта дата.

«У меня нет информации о том, что такие листовки развешиваются. Это исключительно версия социальных сетей. 16-е число может быть связано с чем угодно с погодными условиями, с затишьем ветра и другими факторами», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
«Время покажет»: Евгений Пригожин назвал планы ВСУ сжигать жилые дома в Бахмуте «версией соцсетей»

Предприниматель также отметил, что дымовая завеса может привести к определенным сложностям. Впрочем, они не окажутся критичными.

«Время покажет», — заверил Пригожин.

Ранее предприниматель опроверг сообщения об окружении подразделений ВСУ на севере Бахмута. На окраинах города идут тяжелые бои, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают штурмовать дом за домом.
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