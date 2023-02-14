Правительство национального единства Ливии отправит Турции финансовую помощь

Стоит отметить, что срок полномочий базирующегося в Триполи ливийского правительства закончился уже более года назад одновременно с несостоявшимися президентскими выборами. Несмотря на это, ПНЕ, пользуясь поддержкой западных кураторов, продолжает цепляться за власть и даже заключать незаконные международные соглашения, имеющие стратегическое значение как для страны, так и для региона в целом.