Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Правительство национального единства Ливии отправит Турции финансовую помощь

Весь мир
Правительство национального единства Ливии отправит Турции финансовую помощь

Анкара, 14 февраля. Утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии намерено отправить Турции финансовую помощь в размере 50 млн долларов для содействия восстановлению регионов, переживших разрушительные землетрясения.

Об этом заявила министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На днях ливийский чиновник прибыла в столицу ближневосточного государства, чтобы выразить солидарность на фоне потрясшей страну трагедии.

«Мы подтверждаем нашу полную поддержку правительства и народа Турции после страшного землетрясения. ПНЕ выделит 50 млн долларов на восстановление южных регионов. Эта сумма будет отправлена через неделю или 10 дней», — сообщила Мангуш.

Стоит отметить, что срок полномочий базирующегося в Триполи ливийского правительства закончился уже более года назад одновременно с несостоявшимися президентскими выборами. Несмотря на это, ПНЕ, пользуясь поддержкой западных кураторов, продолжает цепляться за власть и даже заключать незаконные международные соглашения, имеющие стратегическое значение как для страны, так и для региона в целом.
Ливия турция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду