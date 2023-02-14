Правительство национального единства Ливии отправит Турции финансовую помощь

Анкара, 14 февраля. Утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии намерено отправить Турции финансовую помощь в размере 50 млн долларов для содействия восстановлению регионов, переживших разрушительные землетрясения.
Об этом заявила министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На днях ливийский чиновник прибыла в столицу ближневосточного государства, чтобы выразить солидарность на фоне потрясшей страну трагедии.
«Мы подтверждаем нашу полную поддержку правительства и народа Турции после страшного землетрясения. ПНЕ выделит 50 млн долларов на восстановление южных регионов. Эта сумма будет отправлена через неделю или 10 дней», — сообщила Мангуш.
Стоит отметить, что срок полномочий базирующегося в Триполи ливийского правительства закончился уже более года назад одновременно с несостоявшимися президентскими выборами. Несмотря на это, ПНЕ, пользуясь поддержкой западных кураторов, продолжает цепляться за власть и даже заключать незаконные международные соглашения, имеющие стратегическое значение как для страны, так и для региона в целом.