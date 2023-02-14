В ОДКБ сообщили о проведении комплекса учений «Боевое братство» в 2023 году

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году проведет комплекс совместных маневров в формате учений «Боевое братство».
С таким заявлением выступил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. По его словам, практика проведения учений для повышения боеспособности и слаженности коллективных сил организации будет продолжена.
«В разных регионах зоны ответственности ОДКБ будут задействованы все элементы системы коллективной безопасности», — рассказал он.
При этом Сидоров добавил, что подготовка формирований сил ОДКБ будет ориентирована на рассмотрение миротворческой тематики.