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В ОДКБ сообщили о проведении комплекса учений «Боевое братство» в 2023 году

Армия
В ОДКБ сообщили о проведении комплекса учений «Боевое братство» в 2023 году

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году проведет комплекс совместных маневров в формате учений «Боевое братство».

С таким заявлением выступил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. По его словам, практика проведения учений для повышения боеспособности и слаженности коллективных сил организации будет продолжена.

«В разных регионах зоны ответственности ОДКБ будут задействованы все элементы системы коллективной безопасности», — рассказал он.

При этом Сидоров добавил, что подготовка формирований сил ОДКБ будет ориентирована на рассмотрение миротворческой тематики.
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