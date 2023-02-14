Мемы — это зеркало культуры, считает основатель социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин

Мем – это единица значимой для культуры информации. Любая фраза, идея, символ, изображение или звук, которые передаются от человека к человеку на основе подражания. Он не зависит от конкретной ситуации, а представляет собой универсальный код. Мем становится мемом только тогда, когда из конкретного прецедентного события превращается в бесконтекстную единицу информации.