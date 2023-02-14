Мемы — это зеркало культуры, считает основатель социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин

«Кротовуха», «Зуландер оборачивается», «Женщина кричит на кота», «Доктор Ливси идет под фонк», «Грустный Киану Ривз» и «Успешный ребенок». Все это названия интернет-мемов, которые приобрели вирусную популярность, став атрибутом современного цифрового общества. Как появляется сетевой фольклор, почему становится популярным и в чем специфическая особенность профессиональных мемов, расскажет команда социальной сети ЯRUS.
Мем – это единица значимой для культуры информации. Любая фраза, идея, символ, изображение или звук, которые передаются от человека к человеку на основе подражания. Он не зависит от конкретной ситуации, а представляет собой универсальный код. Мем становится мемом только тогда, когда из конкретного прецедентного события превращается в бесконтекстную единицу информации.
Мем стал видом сетевого фольклора и пришел на смену анекдотам. Молодежь и даже старшее поколение вместо шуток оправляют друг другу в мессенджеры и соцсети смешные «мемасики».
Зарождением меметики, как науки, считается 1976 год, когда английский ученый Ричард Докинз выпустил книгу «Эгоистичный ген», где употребил термин «мем», как аналогию с «геном» в генетике. Тему развил Дуглас Рашкофф, который описал примеры, как различные медиа манипулируют общественным мнением. Вызывая интерес у потребителей и распространяясь, медиавирусы, как утверждает Рашкофф, способны вызвать серьезный сдвиг в массовом сознании.
Мемы любят все: от школьников до успешных людей и крупных руководителей. Основатель и директор по развитию социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин помнит знаменитый «превед, медвед!», общался на модном в начале 2000-х «олбанском» языке, подписан на несколько IT-каналов с мемами.
«Мемы —это современный фольклор, целая культура, вернее, зеркало культуры. Мемы мне нравятся нестандартным, ситуативным креативом и юмором», — говорит Дмитрий Илюхин, основатель и директор по развитию социальной сети ЯRUS.
Среди любимых мемов Дмитрия Илюхина — «девочка убегает от медведя», THIS IS FINE, «женщина орет на кота», «ты втираешь мне какую-то дичь», «план эвакуации по кругу».
Мемы привлекают директора по маркетингу социальной сети ЯRUS Дмитрия Набиджанова независимым юмористическим взглядом на актуальные и наболевшие темы общества: работу, любовь, политику, школу и детей. По его мнению, основными носителями и авторами мемокультуры являются самые активные слои общества: школьники и студенты. Поэтому этот неофольклор стремительно развивается и из года в год претерпевает колоссальные метаморфозы.
«Будучи большим поклонником творчества Херлуфа Бидструпа, я относился к современным народным творениям, как к примитивному ситуативному юмору. Однако прошли годы, и теперь я с уверенностью могу заявить, что мемы — это важнейший культурный феномен, по которому можно изучать историю разных стран», — считает Дмитрий Набиджанов, директор по маркетингу социальной сети ЯRUS.
Обсудить новинки мемокультуры и поделиться своими мемами можно в тематических пабликах социальной сети ЯRUS. Создавайте свой собственный персональный «ярус», где будет храниться весь контент, связанный с современным видом юмористического фольклора.